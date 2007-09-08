Украина примет участие в фестивале „Перекресток культур” в Варшаве

С 8 по 16 сентября в столице Польши будет проходить фестиваль „Перекресток культур”. Запланировано более 40 мероприятий с участием музыкантов и актеров из 20 стран Украины, Франции, Румынии, Португалии, Венгрии, Пакистана и др.

Девизом нынешнего фестиваля стала цитата из книги польского журналиста Ришарда Капушчинского „Путешествия с Геродотом”: „Другие миры и другие культуры – зеркала, в которые смотрим на себя и на нашу культуру”.

Фестиваль будет проходить на площади перед Дворцом Культуры и Науки в Варшаве. Будет установлена палатка со сценой, вмещающая около 1000 человек.

Откроет фестиваль концерт Симфонического оркестра Национальной филармонии и коллектив „Тека” из Венгрии.

10 сентября запланировано выступление украинской гуцульской группы „Капелла Тафийчукив”. Дебютировала „Капелла Тафийчукив” в 1993 г. во Франции диском „Musiques Traditionnelles Ukraine”. В Польше группа известна по диску „Музыка украинских Карпат”.

12 сентября в концертной палатке выступит Мари БОЙНЕ – одна из наиболее известных фигур музыкальной сцены Норвегии. 14 сентября в Театре Рома выступит MoZuluArt Group, который состоит из музыкантов из Австрии и Зимбабве. 15 сентября выступит Trilok Gurtu из Бомбея и гитарист фламенко Винсент АМИГО - дважды лауреат премии Гремми. На 16 сентября запланирован концерт Moscow Art Trio.

Организаторы также запланировали дискуссионные встречи, музыкальные мастер-классы, демонстрацию фильмов.