Облсовет выделил 100 тыс. грн на памятник Шухевичу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, такое решение облсовет принял сегодня во время второго пленарного заседания тринадцатой сессии областного совета. Депутаты областного совета единогласно проголосовали за выделение 100 тысяч гривень на завершение строительства памятника.

Справка УНИАН. 30 июня 2012 года исполняется 105 лет со дня рождения главнокомандующего Украинской повстанческой армии Р.Шухевича. По состоянию на 5 апреля на бронзовую скульптуру и гранитную часть памятника Р.Шухевичу жители города Калуш собрали 116 425 гривень. В целом, стоимость памятника и всех отделочных и строительных работ составляет 650 тыс. гривень. Ранее Калушский городской совет выделил 200 тыс. гривень, районный - 20 тыс. гривень.