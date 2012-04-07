В Горловке заказчика убийства поймали на подставу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуре отметили, что покушение на умышленное заказное убийство предпринимателя в Горловке было раскрыто прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области.

Правоохранителями было установлено, что заказчик искал исполнителя для совершения убийства частного предпринимателя.

Сотрудниками прокуратуры и милиции было организовано знакомство заказчика с подставным исполнителем, во время которого был передан аванс за планируемое преступление.

Дальше события разворачивались по заранее разработанному правоохранителями сценарию. Инсценировалось убийство с участием загримированных работников милиции. Все действия были сняты на видеокамеру.

Затем прошла еще одна встреча заказчика с исполнителем, во время которой последний, в качестве доказательства проведенной работы, предоставил видеозапись. После просмотра заказчиком видео, им была передана оставшаяся сумма денег. После чего его задержали правоохранители.

По данному факту органами милиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Ведется следствие.