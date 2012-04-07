В Кривом Роге взорвался кислородный баллон
02:04, 07 апреля 2012Общество
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В Кривом Роге из-за взрыва кислородного баллона погиб слесарь.
Кислородные баллоны
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, из милиции в МЧС поступило сообщение о взрыве в Долгинцевском районе Кривого Рога.
При проверке указанной информации было установлено, что взрыв кислородного баллона произошел утром при проведении сварочных работ на строительной площадке ОАО «Криворожиндустрстрой» на ул. Акционерной.
В результате взрыва погиб слесарь 1951 г.р., еще один человек был госпитализирован.
На месте происшествия работали милиция, спасатели, врачи скорой медицинской помощи.
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