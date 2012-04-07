Кузьмин: Пшонка даст команду - будем расследовать
00:32, 07 апреля 2012Общество
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Генпрокуратура проведет расследование в отношение экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна за незаконное закрытие дела против Юлии Тимошенко, если такое распоряжение даст нынешний Генпрокурор Виктор Пшонка.
Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка
Об этом в эфире телеканала Интер в пятницу заявил его первый заместитель Ренат Кузьмин.
«Если будет поручение Генерального прокурора Украины проверять деятельность Пискуна и президента Ющенко относительно прекращения уголовных дел против Тимошенко, то такую работу мы выполним. И если будут указания расследовать дело в отношении Пискуна, я это дело буду расследовать», - сказал он.
По словам Р.Кузьмина, по существующему регламенту следственное подразделение Генпрокуратуры расследует только те преступления которые поручает исключительно Генеральный прокурор Украины. «И я не могу поручить следователю расследовать ни одно дело пока не будет команды Генпрокурора», - добавил Р.Кузьмин.
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