Кузьмин: Пшонка даст команду - будем расследовать

Об этом в эфире телеканала Интер в пятницу заявил его первый заместитель Ренат Кузьмин.



«Если будет поручение Генерального прокурора Украины проверять деятельность Пискуна и президента Ющенко относительно прекращения уголовных дел против Тимошенко, то такую работу мы выполним. И если будут указания расследовать дело в отношении Пискуна, я это дело буду расследовать», - сказал он.



По словам Р.Кузьмина, по существующему регламенту следственное подразделение Генпрокуратуры расследует только те преступления которые поручает исключительно Генеральный прокурор Украины. «И я не могу поручить следователю расследовать ни одно дело пока не будет команды Генпрокурора», - добавил Р.Кузьмин.