Кузьмин: Пшонка даст команду - будем расследовать

00:32, 07 апреля 2012
Общество
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Генпрокуратура проведет расследование в отношение экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна за незаконное закрытие дела против Юлии Тимошенко, если такое распоряжение даст нынешний Генпрокурор Виктор Пшонка.

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка

Об этом в эфире телеканала Интер в пятницу заявил его первый заместитель Ренат Кузьмин.

«Если будет поручение Генерального прокурора Украины проверять деятельность Пискуна и президента Ющенко относительно прекращения уголовных дел против Тимошенко, то такую работу мы выполним. И если будут указания расследовать дело в отношении Пискуна, я это дело буду расследовать», - сказал он.

По словам Р.Кузьмина, по существующему регламенту следственное подразделение Генпрокуратуры расследует только те преступления которые поручает исключительно Генеральный прокурор Украины. «И я не могу поручить следователю расследовать ни одно дело пока не будет команды Генпрокурора», - добавил Р.Кузьмин.

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