В Крыму уже шестые сутки ищут пропавшего глухонемого парня (фото)
22:27, 04 апреля 2012Общество
2662
16-летний подросток из Полтавы Константин Магденко пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала.
|Константин Магденко
Сначала участники состязаний пытались самостоятельно разыскать спортсмена, но после обратились за помощью в милицию.
Подростка ищут бойцы МЧС и сотрудники милиции. Они прошли уже больше 40 квадратных километров.
«Территорию прочесывают по нескольку раз. Поиски продолжаются. Штаб работает», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы крымского управления МЧС Дарья Диюнова.
Правоохранители отрабатывает несколько версий. Среди них – К.Магденко покинул лес и, возможно, сел в какую-нибудь машину.
«Собака по следу привела к трассе», - сказала главный специалист сектора связей с общественностью крымской милиции Ольга Богуславская.
В МЧС и МВД надеются, что мальчик жив.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter