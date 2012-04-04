В Крыму уже шестые сутки ищут пропавшего глухонемого парня (фото)

22:27, 04 апреля 2012
Общество
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16-летний подросток из Полтавы Константин Магденко пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала. 

Константин Магденко
Как передает кореспондент УНИАН, глухонемой мальчик исчез, когда до финиша оставалось около 400 метров.

Сначала участники состязаний пытались самостоятельно разыскать спортсмена, но после обратились за помощью в милицию.

Подростка ищут бойцы МЧС и сотрудники милиции. Они прошли уже больше 40 квадратных километров.

«Территорию прочесывают по нескольку раз. Поиски продолжаются. Штаб работает», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы крымского управления МЧС Дарья Диюнова.

Правоохранители отрабатывает несколько версий. Среди них – К.Магденко покинул лес и, возможно, сел в какую-нибудь машину.

«Собака по следу привела к трассе», - сказала главный специалист сектора связей с общественностью крымской милиции Ольга Богуславская.

В МЧС и МВД надеются, что мальчик жив.

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