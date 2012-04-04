Парковщики просят Азарова отменить паркоматы и ввести штрафы

16:35, 04 апреля 2012
Общество
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Коммунальные предприятия городов, обслуживающие муниципальные парковки, обратились к Азарову с просьбой о внесении изменений в Правила парковки.

Парковщики надеются избежать необходимости устанавливать паркоматы, фото аutocentre.ua

Как сообщает сайт мэрии Сум, документ подписали парковщики Харькова, Львова, Луцка, Херсона, Одессы, Киева и Сум.

Руководители коммунальных предприятий просят исключить из п. 14 «Правил парковки транспортных средств» слова: «Обязательно должны быть оборудованы парковочными автоматами».

Они также просят главу правительства инициировать внесение в Кодекс Украины об административных правонарушениях положений об админответственности в виде штрафа за нарушение Правил парковки и отнесения указанной нормы к ведению админкомиссий при исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов.

К тому же действующим законодательством не предусмотрена ответственность для тех водителей, которые отказываются оплачивать услугу парковки. Тем самым значительно увеличится количество случаев неуплаты за парковку, отмечают парковщики.

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