Парковщики просят Азарова отменить паркоматы и ввести штрафы

Как сообщает сайт мэрии Сум, документ подписали парковщики Харькова, Львова, Луцка, Херсона, Одессы, Киева и Сум.

Руководители коммунальных предприятий просят исключить из п. 14 «Правил парковки транспортных средств» слова: «Обязательно должны быть оборудованы парковочными автоматами».

Они также просят главу правительства инициировать внесение в Кодекс Украины об административных правонарушениях положений об админответственности в виде штрафа за нарушение Правил парковки и отнесения указанной нормы к ведению админкомиссий при исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов.

К тому же действующим законодательством не предусмотрена ответственность для тех водителей, которые отказываются оплачивать услугу парковки. Тем самым значительно увеличится количество случаев неуплаты за парковку, отмечают парковщики.