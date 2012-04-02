В ДТП погибли два работника милиции

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в УМВД в Кировоградской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 21103» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Mersedes-benz atego».

В результате ДТП 26-летний водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров – двое мужчин и две женщины, в возрасте от 22 до 24 лет, погибли на месте происшествия. Среди погибших – участковый инспектор и следователь Знаменского ГО УМВД Украины в Кировоградской области. Правоохранители находились вне службы.

51-летний водитель грузового автомобиля получил телесные повреждения, и был доставлен в центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.