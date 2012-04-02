В Украину из Австрии прибыли 11 автомобилей для помощи бездомным животным

В пятницу из Австрии прибыли 11 автомобилей, предназначенных для оказания помощи бездомным животным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минприроды, отметив, что министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский ознакомился с этой спецтехникой, прибывшей в Украину в рамках реализации меморандума между Минприроды и международной благотворительной организацией «Четыре лапы».

«Очень важно, что обязательства, которые взяла на себя организация «Четыре лапы», выполняются, - отметил министр. – Со стороны Минприроды будет оказываться максимальная организационная поддержка для реализации нашего совместного проекта».

Спецтехника будет базироваться в городах проведения футбольного Евро-2012, но фактически будет использоваться на всей территории Украины. В частности, одна мобильная клиника для бездомных собак от здания Минприроды сразу отправляется в Запорожье, говорится в сообщении.

Мобильная амбулатория для медицинской помощи и перевозки медведей будет базироваться на территории национального природного парка «Синевир» (Закарпатская область), в Центре реабилитации медведей. От здания Минприроды мобильная амбулатория отправится в Хмельницкую область, чтобы перевезти больного медведя из частного цирка в Центр реабилитации.

В рамках реализации меморандума между Минприроды и международной благотворительной организацией «Четыре лапы» планируется приезд 120 специалистов из 11 стран мира, которые будут работать совместно с украинскими ветеринарами. Они будут осуществлять стерилизацию и вакцинацию, оказывать животным медицинскую помощь, подчеркнули в Минприроды.