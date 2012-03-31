В Украине огромный дефицит врачей

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала: «Даже в пилотных (по реформированию системы здравоохранения - УНИАН) регионах он очень существенный. Например, в Винницкой области – 50%, Донецкой – 14%, Киевской – 20%. Уверена, что такая ситуация и в других регионах».

И.Акимова подчеркнула, что задача, которая ставится перед пилотными проектами и перед остальными, – подготовка семейных врачей. «Чтобы через 5-7 лет у нас была полная армия квалифицированных людей, которые будут справляться на таком тяжелом участке работы полностью», - пояснила она.

Как подчеркнула И.Акимова, ключевым индикатором реформ является «ощущение людьми и пациентами и медиками, что ситуация улучшилась». «И это мы должны держать в голове как самый важный ориентир, куда и как нам двигаться», - заявила она.

«Если мы хотим, чтобы что-то изменилось в здравоохранении Украины, чтобы были у врачей стимулы работать лучше, получать зарплаты больше, мы должны понимать - без национального реестра пациентов мы этого сделать не сможем. Потому что отследить трудовые затраты, отследить каким образом, каким качеством обслуживается пациент, невозможно», - отметила также И.Акимова.

По ее словам, в пилотных регионах по реформированию медицины стоит задача до конца года обеспечить паспорта перспективного развития всех лечебных учреждений и планирование госпитальных округов.

Также, ссылаясь на данные социологического опроса, проведенного в пилотных регионах, И.Акимова сообщила, что хорошо оценивают оказание первичной помощи в Винницкой области – только половина опрошенных. «И это самый высокий показатель. В Днепропетровской области - 50% горожан и 30% сельских жителей. В Донецке - только 23% жителей считают, что первичная помощь оказывается более-менее нормально. Это говорит о том, что двигаться нам с вами придется очень долго», - сказала И.Акимова.