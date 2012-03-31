НАТО призывает Украину определиться
Независимо от решения Украины не проводить курс на членство, годовая программа является важным инструментом для реформ.
НАТО призывает Украину сформировать свою позицию относительно развертывания системы противоракетной обороны в Европе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола на тему "Трансатлантическая безопасность, новые вызовы и архитектура противоракетной обороны; приоритеты и перспективы для Центральной и Восточной Европы и Украины" сообщил руководитель Офиса связи НАТО в Украине Марчин Кожиел.
Он подтвердил наличие потенциала в сотрудничестве Украины и НАТО.
При этом М.Кожиел призвал Украину сформировать свою позицию относительно развертывания системы ПРО в Европе. “Украина должна иметь свою стратегическую позицию на то, что происходит”, – сказал руководитель Офиса связи НАТО в Украине.
По его словам, Альянс, в свою очередь, готов и приглашает Украину к сотрудничеству в этом вопросе.
Секретарь Посольства США в Украине Юрий Федькив напомнил, что НАТО уже заявляло о готовности к обсуждению с потенциальными партнерами и приветствует какие-либо предложения, в частности, Украины, в вопросе размещения системы ПРО.
Он также призвал Украину сконцентрироваться на выполнении ежегодного национального Плана действий Украина-НАТО.
По словам Ю.Федькива, “независимо от решения Украины не проводить курс на членство, годовая программа является важным инструментом для осуществления реформ в разных сферах”.