НАТО призывает Украину определиться

НАТО призывает Украину сформировать свою позицию относительно развертывания системы противоракетной обороны в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола на тему "Трансатлантическая безопасность, новые вызовы и архитектура противоракетной обороны; приоритеты и перспективы для Центральной и Восточной Европы и Украины" сообщил руководитель Офиса связи НАТО в Украине Марчин Кожиел.

Он подтвердил наличие потенциала в сотрудничестве Украины и НАТО.

При этом М.Кожиел призвал Украину сформировать свою позицию относительно развертывания системы ПРО в Европе. “Украина должна иметь свою стратегическую позицию на то, что происходит”, – сказал руководитель Офиса связи НАТО в Украине.

По его словам, Альянс, в свою очередь, готов и приглашает Украину к сотрудничеству в этом вопросе.

Секретарь Посольства США в Украине Юрий Федькив напомнил, что НАТО уже заявляло о готовности к обсуждению с потенциальными партнерами и приветствует какие-либо предложения, в частности, Украины, в вопросе размещения системы ПРО.

Он также призвал Украину сконцентрироваться на выполнении ежегодного национального Плана действий Украина-НАТО.

По словам Ю.Федькива, “независимо от решения Украины не проводить курс на членство, годовая программа является важным инструментом для осуществления реформ в разных сферах”.