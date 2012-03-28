На границе с Румынией наркотики - не проблема, а сигареты - еще какая

Руководители пограничных ведомств Украины и Румынии Николай Литвин и Иоанн Буда подписали План сотрудничества пограничных служб на 2012-2013 годы.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, документ был подписан 27 марта в румынском городе Сирет.

Так, по данным ГПСУ, дальнейшее сотрудничество пограничных ведомств главные пограничники Украины и Румынии договорились осуществлять на всех уровнях. В частности, для обмена информацией рассмотрен вопрос разработки соответствующего документа об обмене статистической и аналитической информацией между ведомствами. Также достигнута договоренность об обмене данными о новых выявленных способах подделки документов на право пересечения государственной границы. Для борьбы с проявлениями противоправной деятельности на общей границе решили осуществлять обмен опытом по противодействию незаконной миграции, торговли людьми, контрабанды наркотиков и другой противоправной деятельности. Кроме того, договорились принять исчерпывающие меры по взаимодействию для улучшения пропуска лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через украинско-румынскую государственную границу во время проведения чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Анализируя нынешнюю обстановку на украинско-румынской границе и состояние ее охраны, Н.Литвин и И.Буда отметили, что ситуация на общей границе оставалась стабильной. Однако проведенный анализ свидетельствует, что основным из рисков является незаконное перемещение через границу табачных изделий жителями приграничных районов.

Это в первую очередь связано со значительной разницей в ценах на сигареты в обоих государствах. При этом организаторы постоянно меняют способы переправки сигарет и используют современные транспортные средства, в том числе и воздушные аппараты малых размеров. В 2011 году сотрудниками украинского пограничного ведомства задержаны более 34,5 млн. штук сигарет на этом участке. В целом же на границе с Румынией изъято товаров на сумму 40 млн. грн. Кроме того, изъяты и 13 автомобилей, которые были похищены или имели поддельные документы, а 180 автомобилей были задержаны как средства осуществления противоправной деятельности.

Доля задержанных незаконных мигрантов на этом участке от общего количества лиц, задержанных за незаконное пересечение общей границы, составляла 15%. В то же время, благодаря принятым пограничными ведомствами мерам, их количество уменьшилось на 29%. На 6% уменьшилось и количество лиц, задержанных за незаконное пересечение границы.

Неактуальной проблемой данного участка признана контрабанда наркотических средств, отметили в пограничной службе.