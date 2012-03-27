В патрульной службе Донецка стало еще на 4 коня больше
Их - Люшон, Волшебник, Иртыш и Барон - к предстоящему чемпионату Европы по футболу Евро-2012 подарила корпорация DMS
Патрульной службе Донецка к предстоящему чемпионату Европы по футболу Евро-2012 корпорация DMS подарила четырех лошадей из конюшни чемпиона Кубка Volvo.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского отдела милиции.
В сообщении отмечается, что сегодня представители Финансово-промышленной корпорации DMS торжественно вручили начальнику Донецкого городского УВД паспорта на четырех лошадей, которые пополнили конюшню городской патрульной службы.
Правоохранители уточнили, что корпорация передала донецкому полку патрульной службы орловского и русских рысаков, а также украинскую верховую. Лошади данных пород обладают спокойным характером, плавными, широкими, легкими движениями, хорошим равновесием и легко подчиняется наезднику, поэтому они не заменимы при патрулировании парковых зон, зон отдыха и территорий проведения массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе.
Эти лошади (Люшон, Волшебник, Иртыш и Барон) в патрульную службу Донецка доставлены из конюшни Первого Земленковского казачьего конного полка им. Ивана Сирко, где был выращен ни один чемпион Украины и Европы по выездке и конкуру.
В сообщении напомнили, что на сегодняшний день Донецк патрулируют 10 лошадей английской и буденновской пород, а четыре подаренные сегодня лошади станут в донецком полку первыми из породы украинских верховых.