Украинцам в Македонию можно будет год ездить без виз

15 марта этого года вступило в силу решение правительства Республики Македония о временной приостановке визового режима для граждан Украины на период до 15 марта 2013 года.

Как сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров, согласно указанному решению граждане Украины, которые будут посещать Македонию сроком до 90 дней на протяжении 180 дней с даты первого въезда, будут въезжать на ее территорию при наличии действительного паспорта для выезда за границу (проездного документа ребенка), полиса медицинского страхования и подтверждения финансового обеспечения с расчета 50 евро на день пребывания.

Таким образом, отметил А.Дикусаров, для въезда на территорию Республики Македония в период до 15 марта 2013 года от граждан Украины не будет требоваться предъявление оригинала приглашения заверенного соответствующим государственным органом Республики Македония, или туристического ваучера, как это предусмотрено соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Македония о взаимных поездках граждан от 6 февраля 2010 года.

В то же время, А.Дикусаров отметил, что граждане Украины, осуществляющие поездку в Македонию наземным транспортом, должны позаботиться об оформлении дву- или многократных виз для транзитного пересечения территории Румынии, Болгарии и других стран.