В Киеве 60 семей могут оказаться на улице из-за строительства супермаркета

Жильцы жилого дома по ул. Бойченко, 5 в Киеве просят генерального прокурора Украины Виктора Пшонку и Президента Украины Виктора Януковича вмешаться в ситуацию с разрушением дома в результате ремонта помещения на первом этаже и в подвале для размещения магазина одного из национальной продуктовой сети дискаунтеров.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель инициативной группы жителей дома по ул. Бойченко, 5 в Киеве Владимир Иванов.

«Мы хотим обратиться к этим двум нашим руководителям страны, мы хотим высказать свое негодование тем, что происходит просто беспредел в нашей стране... Мы будем отстаивать просто физическим способом наши дома и наши интересы, если не вмешается Президент Украины и не разберется в этом вопросе генеральный прокурор Пшонка», - сказал он.

В. Иванов уточнил, что обращение к данным должностным лицам будет передано в ближайшее время.

По словам главы инициативной группы жильцов дома по ул. Бойченко, 5 Оксаны Лукашевич, ремонт помещения на первом этаже и в подвале дома под размещение магазина одной из национальной продуктовой сети дискаунтеров начался 10 января этого года.

«Это работы по разрушению дома. Три зияющие дыры в несущей стене дома размером 2х2 кв. м... Сделана лестница в подвал, там прорублен проем для двери. Планировалось, что это будет подъезд для разгрузки продуктовых машин. Это во дворе дома, рядом с парадным, под нашими окнами. Планировалось еще в торцевой стене дома сделать прорез для того, чтобы еще один подъезд организовать для разгрузки продуктовых машин. Начали сносить нашу зеленую зону около дома для того, чтобы организовать там стоянку и разгрузку фур. Если говорить о том, что магазин работает до 22 часов, то можно себе представить, что наша спокойная жизнь закончится с введением этого магазина», - уточнила она.

О.Лукашевич добавила, что «хрущевка», в которой проживает 60 семей, находится в аварийном состоянии.

Глава инициативной группы сообщила, что с 27 января жильцы дома «живой цепью» препятствуют разрушению дома.

По ее словам, 14 февраля т.г. жильцы направили обращения в администрацию города и Днепровского района, прокуратуру Киева и Днепровского района, Государственный архитектурно-строительный контроль, управление благоустройства, управление жилищного хозяйства, ЖЭК, однако получили «нейтральные» ответы.

О.Лукашевич добавила, что ни разу не было предоставлено разрешительных документов на проведение ремонта и перепланировки помещения.

В.Иванов также добавил, что строительная организация проводит реконструкцию помещения с помощью неквалифицированных специалистов.

Представитель инициативной группы жильцов дома по ул. Бойченко, 5 Наталья Мариловцева сообщила, что по данным БТИ, все нежилые помещения в доме, за исключением небольшой части, находятся на балансе у ЖЭКа, а «адекватной реакции от ЖЭКа нет».

В свою очередь юридический технолог, магистр права Игорь Кизима сообщил, что жители обратились за защитой своих прав в суд. Заседание назначено на 2 апреля в Днепровском районном суде Киева.

При этом Н. Мариловцева отметила, что требования жильцов заключаются в том, «чтобы они восстановили те разрушения, которые уже сделаны. И чтобы они ушли с этой территории, потому что мы понимаем по предыдущим их проектам, что существование с ними на одной территории практически невозможно».

По мнению жильцов дома, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать создание в их доме объединения совладельцев многоквартирных домов. Однако, как отметил И.Кизима, жильцы столкнулись с некоторыми проблемами: в доме первый капитальный ремонт должно провести государство, а средств на эти цели в местном бюджете выделяется недостаточно, там проживает много льготных категорий граждан, а вопрос дотаций не решен.

«И самое главное: раздайте людям их совместную собственность, они ее сдадут в аренду на приемлемых для себя условиях, и будут получать средства, за которые они смогут сделать ту же работу, чтобы не выпрашивать деньги из государственного и местного бюджетов», - добавил юридический технолог.