В Госкино открестились от запрещения фильма «Шахта №8»

В Украине не запрещали показ фильма эстонского режиссера Марьяны Каат «Шахта № 8», который рассказывает об эксплуатации детского труда на нелегальных шахтах Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

В частности, отвечая на запрос агентства, в Госкино отметили, что не имеют никакого отношения к принятию решения о запрещении показа на Фестивале документального кино о правах человека Docudays UA фильму «Шахта № 8».

Также в ведомстве не владеют информацией о текущих отношениях между продюсерами фильма и фестивалем.

В Госкино отмечают, что фильм «Шахта № 8» не получал финансирования из государственного бюджета: лента была снята за частные средства эстонского и украинского продюсеров. «Исключительные права на распространение картины на территории Украины, по словам украинского продюсера, принадлежат частной компании из Украины – киностудии «Интерфильм». Кроме того, Госкино никоим образом не влияет на формирование фестивальной программы Docudays UA. То есть сложившаяся ситуация является частным вопросом отношений между продюсерами ленты и фестивалем и находится вне границ компетенции Госкино», - отмечает в своем комментарии Государственное агентство.

Как сообщал УНИАН, 26 марта фильм эстонского режиссера Марьяны Каат «Шахта № 8», который рассказывает об эксплуатации детского труда на нелегальных шахтах Донецкой области, был запрещен к показу на Фестивале документального кино в Киеве.

Главный герой фильма - подросток из неблагополучной семьи, который вынужден идти работать на «копанку», чтобы прокормить своих сестер.

Фильм был снят с фестивального показа по инициативе его украинского сопродюсера Елены Фетисовой. Причем состоялось это всего за несколько часов до презентации. Украинский сопродюсер фильму Е.Фетисова внезапно назвала свое же кино «постановочным и не соответствующим жанру». Такой ход, по мнению эстонской стороны, выглядит весьма странным, поскольку раньше ничего подобного Е.Фетисова не заявляла, и наоборот, будучи продюсером, имела намерение распространять фильм в Украине.

М.Каат была шокирована случившимся. Действия Е.Фетисовой она считает политическим заказом.

«Фильм, из-за политической ситуации в Украине, сложно распространять. Моя цель - показ сейчас, индивидуальный показ вне фестиваля, чтобы люди вынесли сами свои решения, что этот фильм собой являет, поскольку те обвинения, которые я получила сегодня, неожиданны для меня, они просто оскорбительны», - сказала она.

В свою очередь, блогер frankensstein пишет на ЖЖ: «М.Каат удалось показать фильм в Украине вне конкурса, однако говорить о прокате после демарша украинской стороны невозможно. Фильм, который демонстрировался на фестивалях в 30 странах мира, испугал украинских чиновников, поскольку во всех красках иллюстрирует последствия их разрушительной деятельности. В фильме М.Каат показан не тот Донбасс, который «всех кормит», а тот, который давно уже поставила на колени преступная группировка, состоящая из продажной советской партноменклатуры и криминальных преступников. И нынешнее руководство Украины, которое заработало первый капитал на грабеже когда-то богатейшего региона, не хочет, чтобы такой Донбасс показывали в кино».