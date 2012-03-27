В Донецке задержаны трое участников акции против «милицейского беспредела».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил по телефону участник акции Александр Безнис, которого также доставили в милицию.

По его словам, он и его товарищи - активисты студенческого движения «МАМА», которое представляет собой «систему коллективной безопасности молодежи от политических преследований», проводили сегодня в центре Донецка, возле здания областного УВД, акцию в рамках единого дня действий всеукраинской кампании «Милиция - достаточно клеить молодежь!».

«Несмотря на то, что заявку на проведение акции мы в горсовет подали, нас задержали и доставили в Ворошиловский РОВД Донецка», - рассказал А.Безнис по телефону.

Он уточнил, что из десятка участников акции задержали только троих студентов, «которые держали в руках точные копии херсонских листовок, на которых было написано «Нет милицейскому беспределу!».

«Сейчас нас допрашивают и составляют протокол», - сказал А.Безнис.

В отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области подтвердили, что участников акции доставили в Ворошиловский РОВД «для выяснения обстоятельств».

Кроме того, в Управлении по связям с общественностью Донецкого горсовета сказали, что участники акции уведомили о намерении провести акцию лишь за два часа до ее начала. «Мы никак не отреагировали на уведомление участников акции, потому что просто не успели этого сделать», - сообщил начальник управления Максим Ровинский.

Около 17.45 участников акции из милиции отпустили. По словам А.Безниса, в отношении студентов был составлен админпротокол по факту мелкого хулиганства.«Сейчас мы пишем жалобу в РОВД по данному факту, а завтра отнесем жалобу в прокуратуру», - заключил А.Безнис.