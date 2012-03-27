В Киеве четыре человека отравились газом, один - умер

В Шевченковском районе Киева четыре человека отравились газом, один - умер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В частности, по данным пресс-службы, сегодня около 4-х часов утра из дома № 45 по ул. Воровского были госпитализированы женщина с ребенком 2004 года рождения, с жалобами на плохое самочувствие и головокружение.

Во время оказания неотложной помощи врачи выяснили, что возможной причиной ухудшения их состояния здоровья является отравление газом.

С целью проверки данной информации аварийной службой газа было проведено обследование дома.

В 12.00 в одной из квартир выявлены тело умершего мужчины, 1992 г.р., и женщина, 1991 г.р., без сознания с признаками сильного отравления.

По предварительным данным, отравление могло быть вызвано в результате утечки бытового газа.

На месте происшествия работает группа в составе работников прокуратуры Шевченковского района, МЧС и органов внутренних дел.

Газ в дом не поступает до установления всех обстоятельств происшествия.

По результатам проверки, после получения заключения контролирующих органов, будет принято решение о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении прокуратуры.