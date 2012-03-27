Бригинец заявил, что общественность не отдаст музей Булгакова

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец заявляет, что благодаря общественности, строителям не удалось заблокировать вход в Музей Булгакова на Андреевском спуске.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«Несмотря на обещания строителей заблокировать вход в Музей Булгакова, этого к счастью пока не произошло. Благодаря активной позиции общественности и СМИ, перекрытия не произошло и музей хоть и находиться под угрозой закрытия, но все же работает”, - рассказал А.Бригинец.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.Бригинец, ссылаясь на информацию коллектива Музея Булгакова, сообщил, что заведение из-за ремонта на Андреевском спуске прекратило работу.

Как отметил А.Бригинец, литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова — дом-музей в г. Киеве, в котором писатель жил и вел свою врачебную практику. В 1989 году Киевский исполком принял решение о создании литературно-мемориального музея Михаила Булгакова. Два года продолжались реставрационные работы. А 15 мая 1991 г. двери музейного заведения впервые открылись для посетителей. Современное музейное заведение перебрало на себя и функции дома с ул. Воздвиженской, 10 в Киеве, где родился будущий писатель, поскольку тот уже разрушили.