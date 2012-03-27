В Крыму объявили штормовое предупреждение
17:58, 27 марта 2012Общество
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На полуострове ожидается дождь с мокрым снегом и усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с
Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на среду, 28 марта, - на полуострове ожидается дождь с мокрым снегом и усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с.
«Повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач в населенных пунктах, а также риск возникновения задержек в движении автотранспорта и возникновения автомобильных заторов на автодорогах», - говорится в сообщении.
Крымчан просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, отложить выход в горы и в лес.
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