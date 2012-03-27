«ТойХтоПройшовКрізьВогонь» дошел до Москвы

Украинский художественный фильм «ТойХтоПройшовКрізьВогонь», снятый известным украинским режиссером Михаилом Иллиенко, покажут завтра в рамках Второго Московского международного кинофорума «Кино друзей».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил продюсер фильма Владимир Филлипов.

«Публика в России в целом и в Москве в частности давно просила привезти «ТойХтоПройшовКрізьВогонь», но мы не знали, как это лучше сделать. И тут позвонили российские друзья-кинематографисты и предложили показать наш фильм российскому зрителю в рамках форума «Кино друзей», - сказал В.Филлипов.

По его словам, показ фильма пройдет в Москве впервые. Презентовать фильм приедет также сам режиссер ленты М.Иллиенко. Начало показа в 17.00 по московскому времени. Вход для всех посетителей – бесплатный.

В.Филлипов рассказал, что возлагает большие надежды на участие украинской ленты в московском кинофоруме.

«На презентацию придут российские кинопрокатчики. Также рассчитываем на помощь Посольства Украины и украинскую общину в России – чтобы показать ленту в как можно большем количестве российских регионов, в первую очередь – где проживают украинцы», - сказал он, добавив, что украинские дипломаты уже пригласили его в Посольство для обсуждения механизмов сотрудничества.

Продюсер напомнил, что фильм «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» вышел на экраны благодаря участию Украинского государства – Министерство культуры профинансировало съемки ленты на 60%.

Фильм «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» рассказывает о судьбе мальчика с Полтавcкой области Ивана Додокы, который становится советским военным летчиком, Героем Советского Союза. Но судьба складывается так, что ему приходится пройти немецкий плен, советские лагеря, и наконец, волей судьбы попасть в Канаду, где он становится вождем местного индейского племени.

Прототип главного героя - летчик-ас времен Второй мировой войны, Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант Иван Даценко, командир звена 10-го гвардейского авиационного полка 3-й гвардейской авиационной дивизии 3-го гвардейского авиационного корпуса авиации дальнего действия, уроженец села Монашеский Яр под Диканькой Полтавской области, якобы после нацистского и советского плена попал в Канаду, где стал вождем индейского племени, входившего в конфедерацию ирокезов.

Фильм получил Гран-при ІІІ Киевского международного кинофестиваля (2011 г.). Вышел на экраны 19 января 2012 года.