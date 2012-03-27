Во Львовской области горит исправительная колония

Сегодня произошел пожар в Сокальской исправительной колонии № 47 во Львовской области.

Об этом очевидцы сообщили на горячую линию львовского издания ZIK. В комментарии ZIK эту информацию подтвердил помощник начальника ГУ МЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

По его словам, сообщение о пожаре поступило сегодня около 15.10. На место происшествия направлены не менее 4 пожарных подразделений.

В.Туровцев не смог сообщить более детально о масштабах и причине пожара.

«Я не могу точно что-то сообщить. Сейчас на месте работают люди», – отметил он.