Во Львовской области горит исправительная колония
16:52, 27 марта 2012Общество
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Сообщение о пожаре поступило сегодня около 15.10. На место события направлены около 4 пожарных подразделений
Сегодня произошел пожар в Сокальской исправительной колонии № 47 во Львовской области.
Об этом очевидцы сообщили на горячую линию львовского издания ZIK. В комментарии ZIK эту информацию подтвердил помощник начальника ГУ МЧС во Львовской области Виталий Туровцев.
По его словам, сообщение о пожаре поступило сегодня около 15.10. На место происшествия направлены не менее 4 пожарных подразделений.
В.Туровцев не смог сообщить более детально о масштабах и причине пожара.
«Я не могу точно что-то сообщить. Сейчас на месте работают люди», – отметил он.
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