Мужчина «заминировал» село, чтобы доказать свою «смелость»

В Кировоградской области 44-летний мужчина сообщил в милицию о заминировании одного из сел Гайворонского района, чтобы, как он объяснил, доказать своим товарищам, что он способен на «смелый поступок».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Правоохранители быстро установили населенный пункт и личность звонившего по телефону. Как выяснилось, мужчина с женой перед этим были в гостях у соседей. Во время завтрака приятели распивали спиртные напитки и поспорили, кто из них более смелый и способен на «мужские поступки». Один из мужчин попросил у другого телефон и, вставив свою сим-картку, позвонил по телефону в милицию. Чтобы запутать правоохранителей, одна из присутствующих женщин предложила назвать другой населенный пункт, в котором вроде бы заложена бомба. После завтрака все разошлись по домам и легли отдыхать.

Мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).