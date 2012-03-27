В Днепропетровске задержали банду рэкетиров

В Днепропетровске задержаны злоумышленники, которые на протяжении осени 2011 года лишали свободы предпринимателей и требовали за их освобождение деньги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, суммы, которые рэкетиры требовали у своих жертв, колебались от десятков тысяч гривен до пятидесяти тысяч долларов.

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью в Днепропетровской области установили личности участников группы и получили доказательства причастности преступников к ряду уголовных эпизодов.

Во время задержания и обысков у преступников были изъяты пять пистолетов, двуствольный обрез охотничьего ружья и патроны.

В сообщении отмечается, что 44-летний лидер группировки уже был приговорен к 15 годам лишения свободы и только в прошлом году вышел на свободу. Еще один злоумышленник разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации за похищение человека.

В настоящее время следствие по делу завершено. Уголовное дело, возбужденное по ст. 189 (вымогательство), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, передано в суд. Члены преступной группировки могут получить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.