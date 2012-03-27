В спортивном центре Института им. Патона разливали «Пшеничную»

Работники Государственной финансовой инспекции Украины во время ревизии государственного предприятия «Спортивный лечебно-восстановительный центр Института электросварки им. Е.О.Патона», относящегося к сфере управления Национальной академии наук Украины, обнаружили нелегальный цех по производству и разливу фальсифицированной водки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной финансовой инспекции Украины, подпольный цех был обнаружен во время осмотра ревизорами одного из помещений, которое спортивный лечебно-восстановительный центр сдает в аренду частному предприятию.

В ведомстве отметили, что работники этого предприятия чинили препятствия ревизорам, не пуская их в арендованное помещение, а также пытались подкупить взяткой. В конечном итоге, попав в помещение с помощью вызванных правоохранителей, ревизоры обнаружили там более 10 бочек со спиртом, цистерну с водой, более 100 ящиков с пустыми бутылками и наклеенными на них этикетками «Водка «Пшеничная», крышки к бутылкам и тому подобное. В помещении были антисанитарные условия.

На место события были вызваны работники Голосеевского районного управления милиции, которые провели соответствующие следственные действия, а также представители Службы безопасности Украины.