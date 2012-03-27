Охранник колонии выстрелил себе в голову

В Каменской исправительной колонии № 101 Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области на вышке с огнестрельным ранением в голову обнаружен младший инспектор отдела охраны.

Как сообщили УНИАН в руководстве Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области, «сотрудник колонии был обнаружен на вышке в огнестрельным ранением в голову накануне около 14.00. По предварительным данным, имела место попытка суицида: выстрел был произведен из автомата, с которым он нес службу. Сейчас инспектор отдела охраны находится в реанимации. Ему проведена операция, но состояние характеризуется, как крайне тяжелое».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, сейчас прокуратура Вольнянского района Запорожской области проводит проверку по факту случившегося.

«Вчера младший инспектор Каменского колонии выстрелил себе в голову. Прокуратурой Вольнянского района проводится доследственная проверка по факту попытки самоубийства младшего инспектора отдела охраны Каменской исправительной колонии № 101», - сообщили в пресс-службе.

«Вчера, 26 марта, примерно в 13.45 инспектор, находясь на посту, используя выданную ему для несения службы оружие, сделал одиночный выстрел себе в голову», - цитирует пресс-служба прокуратуры заявление по данному поводу начальника отдела прокуратуры Запорожской области Валерия ЗЕЛЕНОГО.

По данным прокуратуры Запорожской области, обнаруженный с огнестрельным ранением в голову младший инспектор отдела охраны Каменской исправительной колонии работал в этой должности с июля 2007 года, по месту работы характеризуется положительно.

«Причины и конкретные обстоятельства попытки совершения суицида устанавливаются», - сообщили в пресс-службе.