В Польше задержали банду автоворов, в составе которой - пятеро украинцев

Польские правоохранители задержали пятерых граждан Украины, которые входили в преступную группу, занимавшуюся продажей в Польше краденых автомобилей класса «люкс».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Пограничной службы Польши (SG), правоохранители обнаружили 14 краденых автомобилей Lexus, Jaguar, Mercedes и BMW стоимостью около 450 тысяч долларов.

«Задержаны 14 человек – жителей Перемышля, Кракова, Катовиц, Гожова Велкопольского, Варшавы в возрасте от 22 до 64 лет – в том числе, 5 граждан Украины», - отметила пресс-служба.

SG сообщила, что расследованием этого дела, кроме пограничников, «несколько месяцев» занимались представители Центрального разведывательный бюро польской полиции и МВД Украины во Львове.

Правоохранители во время обысков, в том числе, в комиссионных магазинах продажи авто, обнаружили оборудование, которое используется для краж машин, вырезанные рамы с номерами VIN, иностранные номера, регистрационные документы, договоры купли-продажи, а также автомобильные запчасти без идентификационных номеров.

Пограничники сообщили, что Окружная прокуратура в Перемышле, которая будет заниматься этим делом, предъявила половине из задержанных обвинение в участии в преступной группе, а второй - в торговле крадеными автомобилями.

Как сообщал УНИАН, в феврале польский суд арестовал гражданина Украины за участие в банде автоворов, которые специализировались на похищении машин класса «люкс» в Германии для их перепродажи в Польше.

По данным польских правоохранителей, 42-летний украинец руководил организованным в польском городке Cлубице - на границе с Германией - центром по фальсификации немецких автодокументов.

Эта группа похитила 56 автомобилей марок Lexus, Toyotа Land Cruiser, BMW X5 и X6 и Mercedes на «несколько сотен тысяч долларов».