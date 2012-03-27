СМИ: Максима Курочкина расстрелял киллер Жора Армани
Исполняется пятая годовщина смерти эпатажного российского предпринимателя
27 марта исполняется пятая годовщина смерти эпатажного российского предпринимателя Максима Курочкина по прозвищу Макс Бешеный. Его убрал бывший спецназовец, спортсмен и криминальный авторитет по кличке Жора Армани.
Пуля настигла Курочкина у выхода из Святошинского суда Киева, где шел процесс по уголовному делу о вымогательстве, в котором он обвинялся. За четыре месяца до этого его задержали в Бориспольском аэропорту после прилета из Москвы. От выстрела киллера пострадал и конвоир Андрей Литвинчук, к счастью, не столь серьезно, сообщает «Сегодня».
Дело № 50-4578 по факту убийства Курочкина возбудила прокуратура столицы. Два месяца спустя к нему были приобщены материалы из другого, которое вела прокуратура Киевской области по факту расстрела в Плютах джипа с тремя знакомыми Максима, в том числе шефом его личной охраны.
Важный свидетель назвал причастным к устранению Бешеного некоего Тимофея Ратушного, 1976 года рождения, россиянина, уроженца Днепропетровска, бывшего спецназовца и спортсмена. При проверке информация подтвердилась, Ратушный был опознан по фотографии и идентифицирован как криминальный авторитет Жора Армани.
В мае 2007 года Ратушному заочно предъявили обвинение в умышленном убийстве, совершенном опасным для жизни других людей способом. Он был объявлен в розыск. Суд разрешил его задержание и арест. В апреле 2008-го Армани объявили в межгосударственный розыск. Дело передали в следственное управление столичного милицейского главка. Однако вскоре производство по нему приостановили и возобновили только зимой 2011-го. Материалы на Армани поступили в НЦБ Интерпола и оперативные подразделения милиции. Затем производство снова притормозили — местопребывание киллера оставалось неизвестно. Потом дело вытребовала ГПУ. С октября прошлого года оно уже в Главном следуправлении МВД Украины.
Позже производство опять забуксовало. На вопрос издания о причинах сыщики говорят: «Если Армани не убрали, то спрятали где-то под чужим паспортом и изменили внешность. А попадется — так Россия своих граждан не выдает. Поэтому на деле Курочкина можно ставить крест».