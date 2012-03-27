СМИ: Максима Курочкина расстрелял киллер Жора Армани

27 марта исполняется пятая годовщина смерти эпатажного российского предпринимателя Максима Курочкина по прозвищу Макс Бешеный. Его убрал бывший спецназовец, спортсмен и криминальный авторитет по кличке Жора Армани.

Пуля настигла Курочкина у выхода из Святошинского суда Киева, где шел процесс по уголовному делу о вымогательстве, в котором он обвинялся. За четыре месяца до этого его задержали в Бориспольском аэропорту после прилета из Москвы. От выстрела киллера пострадал и конвоир Андрей Литвинчук, к счастью, не столь серьезно, сообщает «Сегодня».

Дело № 50-4578 по факту убийства Курочкина возбудила прокуратура столицы. Два месяца спустя к нему были приобщены материалы из другого, которое вела прокуратура Киевской области по факту расстрела в Плютах джипа с тремя знакомыми Максима, в том числе шефом его личной охраны.

Важный свидетель назвал причастным к устранению Бешеного некоего Тимофея Ратушного, 1976 года рождения, россиянина, уроженца Днепропетровска, бывшего спецназовца и спортсмена. При проверке информация подтвердилась, Ратушный был опознан по фотографии и идентифицирован как криминальный авторитет Жора Армани.

В мае 2007 года Ратушному заочно предъявили обвинение в умышленном убийстве, совершенном опасным для жизни других людей способом. Он был объявлен в розыск. Суд разрешил его задержание и арест. В апреле 2008-го Армани объявили в межгосударственный розыск. Дело передали в следственное управление столичного милицейского главка. Однако вскоре производство по нему приостановили и возобновили только зимой 2011-го. Материалы на Армани поступили в НЦБ Интерпола и оперативные подразделения милиции. Затем производство снова притормозили — местопребывание киллера оставалось неизвестно. Потом дело вытребовала ГПУ. С октября прошлого года оно уже в Главном следуправлении МВД Украины.

Позже производство опять забуксовало. На вопрос издания о причинах сыщики говорят: «Если Армани не убрали, то спрятали где-то под чужим паспортом и изменили внешность. А попадется — так Россия своих граждан не выдает. Поэтому на деле Курочкина можно ставить крест».