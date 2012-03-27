На теле повесившегося девятиклассника нашли синяки от побоев

На теле бывшего ученика ликвидированной макеевской школы № 3 найденного повешенным были следы насилия. Об этом «Новости Донбасса» сообщила глава инициативной группы родителей Анна Назипова.

«Руки были сбиты и были синяки в области головы, на переносице синяк, на виске, на шее. Больше ничего не знаю», — рассказал она.

Также мать погибшего утверждает, что предсмертная записка школьника написана не его почерком. «Мама утверждает, что это не его подчерк. Было написано печатными буквами разных размеров, ребенок так не писал — это мамины слова. Там были написаны некоторые слова, которые он вообще не употреблял», — сообщила Назипова.

По ее словам, мама погибшего поедет в милицию, для того чтобы дело не было закрыто. «Ознакомится с материалами и тогда будет ясно, к чему склоняется милиция. Мама хочет настоять, чтобы было расследование все-таки», — сказал Назипова.

Напомним, вечером 22 марта в Макеевке был найден повешеным бывший ученик закрытой школы № 3.

В пресс-службе прокуратуры Донецкой области сообщили, что прокуратура Советского района г. Макеевка контролирует ход выяснения обстоятельств самоубийства подростка.