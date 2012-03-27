ВСЮ просят уволить судей, которые отпустили депутата-убийцу

Высший совет юстиции проверит действия судей, которые освободили в зале суда экс-депутата Софиевского района Днепропетровской области Александра Тарана, в 2010 году убившего человека в его собственном доме из огнестрельного оружия

Об этом «Комментариям» сообщил народный депутат Дмитрий Шпенов, написавший соответствующее обращение в ВСЮ.

«Глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко поручил проверить сведения, указанные в моем депутатском обращении, в котором я прошу уволить судей Довгинцевского суда Кривого Рога за нарушения присяги», - рассказал Шпенов.

Депутат подчеркнул, что будет добиваться не только того, чтобы экс-депутат понес справедливое наказание за свое преступление, но и увольнения судей и открытия в отношении них уголовного дела за вынесение заведомо неправосудного решения.

Напомним, в 2010 году экс-депутат Софиевского района Днепропетровской области Александр Таран из незарегистрированного оружия убил человека на глазах членов его семьи и односельчан.

Криворожский районный суд Днепропетровской области осудил Тарана на 14 лет. Апелляционный суд вернул дело в суд первой инстанции на повторное рассмотрение.

Как сообщали «Комментарии», 21 марта 2012 года Довгинцевский суд Кривого Рога вынес приговор, согласно которому экс-депутат получил два года условно и был освобожден в зале суда.