В Херсоне рабочему станком отрезало руку

В Херсоне работнику ОАО "Херсонский завод резинотехнических изделий" станком отрезало правую руку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе теруправления Госгорпромнадзора в Херсонской области, инцидент произошел вчера, 26 марта, в 13.25, во время выполнения работ на линии печати и лакирования металла, рука 38-летнего работника попала в механизм станка для подачи листового металла. По заключению врачей, пострадавший получил травматическую ампутацию правого предплечья.

По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, пострадавший вчера в 14.10 в состоянии шока был доставлен в травматологическое отделение больницы им. Тропиных. В 16.20 его в стабильно тяжелом состоянии перевели в реанимационное отделение больницы.

По словам начальника Государственной инспекции надзора за промышленной безопасностью и охраной труда Михаила ШУМСКОГО, по факту производственного травматизма Госгорпромнадзором начато специальное расследование.

На месте происшествия работает комиссия по специальному расследованию, созданная теруправлением Госгорпромнадзора, которая установит обстоятельства и причины несчастного случая.