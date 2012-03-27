Бригинец: Андреевский спуск погибает

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма не поддержала идею Главного управления коммунальной собственности Киева приватизировать и продать творческие мастерские Национального союза художников на Андреевском спуске, 36-А.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комиссии Александра Бригинца.

Председатель комиссии отметил, что на заседании комиссии представители ГУ коммунальной собственности сообщили, что художникам союза, имеющим мастерские в указанном здании, были предложены альтернативные помещения в других районах Киева.

«Безусловно, застройщики могут договориться с несколькими художниками, дать им деньги или новые мастерские, и отселить их подальше от спуска. Но это не дело нескольких художников, у которых, как и у каждого из нас, может не хватить сил бороться, Андреевский спуск – это дело всего города, уникальная художественная улица, которую власть пытается превратить в фешенебельный торгово-офисный центр. Кто-то спросил киевлян, согласны ли они потерять последний комплексный очаг культуры в Киеве?», - спросил А.Бригинец.

Депутат информировал, что указанное обращение управления относительно включения в Программу приватизации коммунального имущества территориального общества Киева на 2011-2012 гг. путем продажи на аукционах, за конкурсом нежилых помещений на ул. Андреевский спуск, 36-А, уже рассматривалось на заседании комиссии Киевсовета по вопросам собственности, по решению которой вопрос был направлен на рассмотрение комиссии по вопросам культуры и туризма для подачи выводов и предложений.

А.Бригинец сообщил, что в ближайшие дни состоится пресс-конференция «Андреевский спуск погибает: экспертизы, мнения и комментарии». О дате и времени проведения будет поставлено в известность отдельно.