S&P: экономика России зависит от цены нефти

В 2012 году для формирования сбалансированного бюджета России нефть должна стоить 120 долл. за баррель.

Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Standard & Poor's, который имеется в распоряжении УНИАН.

«Несмотря на рекордный объем доходов от продажи нефти в 2011 году, профицит бюджета расширенного правительства составляет, по нашим оценкам, всего 0,8% ВВП. Мы ожидаем, что в 2012 году для формирования сбалансированного бюджета цена на нефть должна в среднем равняться 120 долл. за баррель», - говорится в прогнозе.

Подчеркивается, что российская экономика, в частности ВВП, торговля и валютный курс и общественные финансы, находятся в значительной зависимости от изменения цена на нефть. Высокие цены на нефть пока позволяют поддерживать уровень государственных расходов. Однако давление на расходную часть бюджета, например, со стороны стареющего населения или в случае выполнения значительной части обещаний, сделанных в ходе президентских выборов, может привести к необходимости увеличения доходов бюджета, что делает российские общественные финансы уязвимыми к снижению цен на нефть.

В агентстве также прогнозируют, что снижение цен на нефть на 10 долл. прямо и косвенно приведет к снижению госдоходов на 1,4% ВВП.

«При реализации крайне неблагоприятного стрессового сценария, который предусматривает падение цен на нефть в среднем до 60 долл. за баррель и их сохранение на этом уровне, мы ожидаем, что дефицит бюджета составит более 8% ВВП», - говорится в сообщении.

При этом сценарии долгосрочные рейтинги РФ могут максимально снизиться на три ступени. В настоящее время РФ имеет следующие рейтинги S&P: по обязательствам в иностранной валюте - долгосрочный «BBB» со стабильным прогнозом и краткосрочный «A3», по обязательствам в национальной валюте - долгосрочный «BBB+» со стабильным прогнозом и краткосрочный «А2».

В 2011 году средняя цена на нефть Urals составляла 110 долл. за баррель, превышая предыдущий рекорд в 95 долл. в 2008 году. К середине марта текущего года средняя цена составляла около 125 долл. за баррель.