Львов ждет около 15 тысяч немцев и датчан, а поляков трудно даже подсчитать

Львов и область ожидают на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу прибытие около 10 тысяч болельщиков из Германии, а также 3-4 тыс. - из Дании, вероятное количество фанов из Португалии и Польши еще подсчитывается.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как отметил заместитель председателя Львовской ОГА по вопросам Евро-2012 Владимир Губицкий, ожидается, что наибольшее количество болельщиков приедет во Львов из Польши.

Чиновник информировал, что подготовка пропускного пункта «Рава-Русская» к Евро-2012 уже почти завершена, на «Краковце» и «Шегинях» еще продолжаются соответствующие работы.

По жеребьевке финального турнира Евро-2012 во Львове свои матчи сыграют сборные Германии, Португалии и Дании. Для болельщиков будут действовать специальные таможенные коридоры.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало марта официальное Агентство по размещению болельщиков во Львове законтрактовало 7700 койко-мест в гостиницах и альтернативных заведениях города и области. С 2 декабря 2011 года работает официальный многоязычный сайт Агентства по подготовке к Евро-2012, где выставлены на продажу места в этих средствах временного проживания.

Датские болельщики разместятся в фан-кемпинге во львовском гостиничном комплексе «Бухта викингов».