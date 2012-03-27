Средняя зарплата и задолженность (по областям)

В Украине средняя заработная плата в феврале составила 2,799 тыс. грн, что на 2,8% больше, по сравнению с январем. По сравнению с февралем 2011 года уровень средней заработной платы повысился на 19,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в феврале т.г. наблюдался в Киеве – 4,306 тыс. грн (рост по сравнению с январем 2012 года — на 3,8%, по сравнению с февралем 2011 года — на 21,1%), а также в Донецкой – 3,254 тыс. грн (по сравнению с январем рост на 3,3%, по сравнению с февралем 2011 года — на 19,4%), Днепропетровской — 2,965 тыс. грн (+3,7%; +19,8% соответственно) и Киевской областях – 2,941 тыс. грн (+3,9%; +18,8% соответственно).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области – 1,996 тыс. грн (+2,8%; +19,4%), а также в Херсонской – 2,055 тыс. грн (+1,9%; +17,4%) и Волынской – 2,075 тыс. грн (+0,6%; +19,4%).

В целом рост уровня средней заработной платы в феврале против января 2012 года наблюдался в 21 области, а также в Киеве, Севастополе, соответственно снижение наблюдалось в трех областях и АР Крым.

В частности, в феврале т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,304 тыс. грн (-1,9%; +15,9%), в Винницкой области – 2,177 тыс. грн (+1,6%; +18,7%), Житомирской – 2,117 тыс. грн (+1%; +14,9%), Закарпатской – 2,132 тыс. грн (+2,7%; +17,4%), Запорожской – 2,786 тыс. грн (+5%; +21,4%), Ивано-Франковской – 2,335 тыс. грн (+2,1%; +16,4%), Кировоградской – 2,194 тыс. грн (+1,8%; +18,1%), Луганской – 2,826 тыс. грн (-0,6%; +117,1%), Львовской — 2,351 тыс. грн (+3,3%; +17,5%), Николаевской – 2,767 тыс. грн (+10,5%; +25,3%), Одесской – 2,466 тыс. грн (-3,4%; +16,2%), Полтавской – 2,603 тыс. грн (-2,1%; +14,7%), Ровенской – 2,554 тыс. грн (+14,4%; +33,1%), Сумской – 2,27 тыс. грн (+1,5%; +17,4%), Харьковской – 2,535 тыс. грн (+4,6%; +17,4%), Хмельницкой – 2,276 тыс. грн (+7,2%; +25,9%), Черкасской – 2,278 тыс. грн (+2,3%; +19,6%), Черновицкой – 2,08 тыс. грн (+0,6%; +19,9%), Черниговской области — 2,052 тыс. грн (+0,6%; +18,2%), в Севастополе — 2,649 тыс. грн (+2,4%; +17%).

По данным Госстата, размер фонда оплаты труда в январе-феврале 2012 года составил 60,097 млрд грн, что на 19,8% больше, чем в январе-феврале 2011 года.

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Задолженность по выплате заработной платы в феврале 2012 года выросла на 3,1%, и на 1 марта составила 1,07 млрд грн, с начала года задолженность увеличилась на 9,5%; по сравнению с данными на 1 марта 2011 года задолженность сократилась на 24,4%.

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в феврале зафиксирован в 13 областях Украины, а также в АР Крым и в Севастополе. Соответственно сокращение задолженности наблюдалось в 11 областях и Киеве.

В частности, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн грн) на 1 марта т.г. зафиксирован в Донецкой – 243,323 млн грн (в феврале выросла на 7,7%, с начала года — на 21,5%, по сравнению с 1 марта 2011 года – сократилась на 16,3%) и Харьковской областях – 113,02 млн грн (в феврале сократилась на 2,3%, с начала года — выросла на 25,5%, по сравнению с 1 марта 2011 года сократилась на 16,2%).

Высокий уровень задолженности по заработной плате остается в Луганской области — 94,268 млн грн (в феврале выросла на 2,1%, с начала года — на 1,4%, по сравнению с 1 марта 2011 года — сократилась на 23,4%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 марта 2012 года составила 70,35 млн грн (в феврале сократилась на 1,3%, с начала года — на 3%, по сравнению с 1 марта 2011 года – более чем в полтора раза).

Самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 марта т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 209 тыс. грн (в феврале сократилась на 37,9%, с начала года — на 12,9%, по сравнению с 1 марта 2011 года — сократилась почти в 16 раз), Ровенской – 2,523 млн грн (в феврале сумма задолженности увеличилась на 4,8%, с начала года — на 1,4%, по сравнению с 1 марта 2011 года – сократилась на 70%) и Тернопольской областях – 6,217 млн грн (в феврале выросла на 3%, с начала года сократилась на 19,8%, по сравнению с 1 марта 2011 года — сократилась на 45,8%).

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.