Лама в Киевском зоопарке умерла от почечной недостаточности

12-летняя лама Дарья в Киевском зоопарке умерла от почечной недостаточности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь зоопарка Анжелика Комарова, ссылаясь на предварительные результаты экспертизы, которую проводили независимые специалисты – специалисты Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Более детальная информация о причине трагического случая будет известна в среду, 28 марта.

По словам пресс-секретаря, в субботу, 24 марта, смотрители увидели, что лама не поднимается, что ей не присуще, и вызвали ветеринаров.

После осмотра животного оказалось, что Дарья умирает и помочь ей уже нельзя. Перед этим лама не болела и чувствовала себя, судя по ее виду и поведению, нормально.

Как уточнила А.Комарова, это та лама, которая на Рождество родила детеныша. Сегодня малыш уже может самостоятельно есть, поэтому в зоопарке надеются, что с ним все будет нормально, тем более что его отец – лидирующий самец в группе лам зоопарка. Сейчас в коллекции остаются 5 лам вместе с детенышем.