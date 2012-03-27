Сумские таможенники "прессовали" россиянина на 7 тысяч долларов

Сотрудники СБУ совместно с работниками прокуратуры задержали руководителя и главного инспектора одного из отделов Сумской таможни, которые требовали и получили 7 тыс. долларов взятки за невозбуждение уголовного дела в отношении гражданина России и возвращение ему изъятого автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, установлено, что в конце февраля на одном из таможенных постов у гражданина РФ, который пересекал таможенную границу на собственном автомобиле, работники таможни обнаружили незадекларированные 30 патронов для малокалиберного оружия. На основании составленного протокола о нарушении таможенных правил патроны и автомобиль как средство осуществления контрабанды были изъяты.

В то же время, руководитель и главный инспектор одного из отделов таможни в ходе проведения проверки требовали и получили от россиянина взятку за избежание уголовной ответственности и возвращение автомобиля.

Сотрудники СБУ задержали обоих работников таможни после получения всей суммы взятки.

По материалам СБУ прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело предусмотренное ч. 3 ст. 368 (получение взятки, сопряженное с ее вымоганием, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.