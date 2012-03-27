В Одессу пришел первый круизный лайнер

В Одессе начался круизный сезон: в городской порт зашел первый в этом году пассажирский лайнер - MSC Melody.

Как сообщил УНИАН начальник морвокзала Николай Маковецкий, на борту итальянского теплохода, открывшего круизный сезон, около 1200 туристов, которые сейчас знакомятся с достопримечательностями города.

Он напомнил, что заход судна ожидался 15 марта, однако из-за шторма в Средиземном море визит туристов в Одессу был отложен на 10 суток. Прибытие следующего круизного лайнера с японскими туристами ожидается 1 апреля, пассажиры смогу принять участие в мероприятиях Юморины-2012.

Всего в этом году ожидается 73 судозахода, причем половина теплоходов, запланировавших посещение Одесского порта, - круизные лайнеры вместимостью свыше тысячи пассажиров.

По словам Н.Маковецкого, в течение минувшего круизного сезона в Одессу зашло свыше ста пассажирских лайнеров.