Миллиардер пожертвовал 300 млн долларов на изучение мозга

Миллиардер-филантроп, соучредитель компании Microsoft Пол АЛЛЕН (Paul Allen), выделил на продолжение работ по детальному исследованию головного мозга в учрежденном им институте 300 миллионов долларов, сообщает Chicago Tribune.

Сумма, выделенная П.Алленом позволит удвоить штат сотрудников до 350 человек и пополнить арсенал методов изучения в Алленовском Институте исследований головного мозга (Allen Institute for Brain Science) в Сиэтле.

Ученые Алленовского института, комментируя продолжение исследований в журнале Nature, выражают уверенность в том, что проект по изучению мозга, запущенный филантропом, "обладает потенциалом революционизировать наше понимание мозга млекопитающих".

Очередной грант доведет финансирование всего проекта до полумиллиарда долларов, передает Лента.ру.

Следующий этап работ будет посвящен беспрецедентно детальному исследованию зрительного процесса у мышей: изучению клеточного механизма передачи зрительных сигналов в головной мозг и того, каким образом мозг преобразовывает эти сигналы в изображения, а животные реагируют на изображения.

Способность мышей перерабатывать информацию и реагировать на внешние сигналы связана с такими высшими психическими функциями как восприятие, сознание и принятие решений. «Мы сфокусировались на зрительном процессе потому, что это хорошая «точка входа», - пояснил для газеты The Seattle Times директор Института Аллена Аллан Джонс (Allan Jones). «Однако наша цель не в понимании зрения, а в понимании того, как работает мозг», – добавил ученый.

Человеческий мозг в тысячи раз сложнее мышиного, но базовые элементы одни и те же, а потому, по словам А.Джонса, проникновение в тайны мышиного мозга поможет понять, что происходит при болезни Альцгеймера, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы.

Параллельно ученые Алленовского института планируют собрать и описать в виде энциклопедии сотни типов клеток, составляющих человеческий мозг, а также научиться их культивировать в лаборатории. Выращивая клетки здоровых людей и, людей с такими патологическими состояниями как, например, аутизм, можно будет выявить различия. «Мы надеемся на то, что поняв механизм возникновения таких заболеваний, мы неизбежно придем к их лечению», - говорит Нино Рамирез (Nino Ramirez), директор Центра интегративных исследований мозга при Научно-исследовательском институте Детской больницы Сиэтла (Center for Integrative Brain Research at Seattle Children's Research Institute).

Для исследования поведения отдельных нейронов головного мозга у животных при активации определенных нейронных цепей в настоящее время применяются такие методы как генная инженерия и флуоресцентное мечение, кроме того, в этих экспериментах доступна манипуляция отдельными участками мозга с помощью лазера.

Алленовский институт был основан в 2003 году благодаря стартовому пожертвованию П.Аллена в 100 миллионов долларов. Перед исследователями, привлеченными в этот институт, стояла задача понять, как гены "делают" мозг, т. е. соединить исследования генома и изучение мозга и выяснить, сколько генов и какие работают в мозге, в каких участках и как это происходит. В 2007 году журнале Nature были опубликованы результаты картирования всех генов мыши, работающих в головном мозге. Оказалось, что на мозг работают более 80% генов животного, которое генетически очень близко человеку.