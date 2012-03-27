Делегация украинских ВМС участвует в оружейной выставке

26-28 марта делегация под руководством командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирала Виктора Максимова в городе Доха (Государство Катар) принимает участие в международной выставке Dimdex-2012.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, целью мероприятия является изучение современных тенденций развития корабельных систем вооружения, обсуждение перспектив сотрудничества со странами азиатско-тихоокеанского региона в военно-морской сфере.

В.Максимов во время пребывания в Катаре также примет участие в конференции командующих военно-морских сил стран Среднего Востока.

В состав делегации также входит заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки капитан 1-го ранга Денис Березовский.

Визит делегации проходит в соответствии с Перечнем мероприятий военного сотрудничества ВСУ на февраль-март 2012 года.