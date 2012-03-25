В Одесской области нашли подпольное газохранилище с 400 тоннами газа

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Одесской области обнаружили неподалеку села Выгода Беляевского района подпольное газохранилище, в котором было 400 тонн сжиженного газа.

Об этом сообщил сегодня УНИАН источник в областной ГНА.

Согласно предварительной оценке специалистов, общая стоимость сжиженного газа, который подпольно хранился и реализовался местному населению, составляет около 4,5 млн грн.

Подпольный взрывоопасный склад находится вблизи железнодорожной ветки, по которой курсируют поезда международного сообщения, что ставило под угрозу безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Правоохранителями наложен арест на газ.

По факту незаконного хранения и реализации сжиженного газа возбуждено уголовное дело.