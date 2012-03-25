В Луганской области в кафе взорвался газовый баллон: двое пострадавших
13:05, 25 марта 2012Общество
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На месте происшествия работали 25 человек личного состава МЧС и МВД
В селе Ивановка Антрацитовского района Луганской области в здании магазина-кафе „Идеал” возник пожар, в результате которого пострадали две женщины.
Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.
Пожар был ликвидирован через час. На месте происшествия работали 25 человек личного состава МЧС и МВД из городов Антрацит и Красный Луч.
Ведется следствие.
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