НАМНУ передумала закрывать клинику для больных СПИДом в Лавре

Национальная академия медицинских наук Украины отменила свое решение о прекращении госпитализации в клинику Института эпидемиологии и инфекционных болезней, в которой лечат больных ВИЧ/СПИДом и гепатитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, сегодня под председательством вице-премьер-министра - министра здравоохранения Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ состоялось совещание, на котором обсуждалась ситуация с клиникой Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМНУ. В совещании приняли участие президент Национальной академии медицинских наук Украины Андрей СЕРДЮК, председатель Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям Татьяна АЛЕКСАНДРИНА, начальник Главного управления здравоохранения КГГА Виталий МОХОРЕВ, представители Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Во время совещания затрагивался вопрос об обеспечении соответствующим лечением больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом, гепатитами и другими инфекционными болезнями в клинике Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского. Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что основанием при принятии любых решений должны быть интересы пациентов.

На совещании также обсуждались варианты решения проблем лечения и размещения клинической базы Института эпидемиологии и инфекционных болезней. Стороны договорились дополнительно обсудить предложенные варианты. Национальная академия медицинских наук Украины рассмотрит варианты увеличения финансирования лечения больных ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

А.СЕРДЮК сообщил об отмене постановления бюро президиума НАМНУ в отношении клиники. Клиника будет работать в обычном режиме, вопрос о переводе больных в другие заведения не будет затрагиваться, пока не будут созданы соответствующие условия для них в других заведениях.

Как сообщал УНИАН, 21 марта международная общественная организация «Антивирус» заявила, что клиника Института эпидемиологии и инфекционных болезней, расположенная на территории Киево-Печерской лавры, где лечатся пациенты с диагнозом ВИЧ/СПИД и вирусными гепатитами, уже в ближайшее время окончательно выпишет всех больных.

В частности, в постановлении Национальной академии медицинских наук Украины от 13 марта 2012 года речь идет о том, что в НАМНУ состоялось совещание относительно выполнения поручения Кабинета министров Украины от 02.07.2010 г. № 23881/4/1-10 «Об осуществлении мероприятий по выселению с территории Киево-Печерской лавры субъектов ведения хозяйства, деятельность которых не связана с деятельностью монастыря и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника» о переселении клиники ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины» с территории Киево-Печерской лавры.

Таким образом, говорится в документе, «бюро президиума Национальной академии медицинских наук Украины постановляет в течение двух недель выписать и в дальнейшем не проводить госпитализацию больных в отделение вирусных гепатитов и нейроинфекций клиники Института, а при необходимости - перевести больных в заведения здравоохранения Киева».

«По результатам рассмотрения предложений Минздрава Украины отделения СПИДа с палатой интенсивной терапии разместить на базе клинической больницы нефтеперерабатывающей промышленности Минздрава до 20 мая 2012 года», - сказано в документе.