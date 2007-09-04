Азаров о госзакупках: Ющенко предложил расписаться под ”неким документом”
или Почему "Порядок" не может заменить закон
Новый порядок проведения госзакупок на сегодняшнем заседании СНБО по сути не рассматривался.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ сегодня после заседания СНБО.
«Президент предложил, чтобы мы все расписались под неким документом, который бы назвали «Порядок проведения госзакупок», и этот порядок должен был бы заменить закон», - заявил Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что стоит на позиции, что изменить закон решением СНБО и указом Президента нельзя.
По информации члена СНБО министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО, порядок проведения госзакупок отправлен на доработку.
Как сообщал УНИАН, 31 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил 4 сентября на заседании СНБО принять новый порядок проведения государственных закупок. В.ЮЩЕНКО предложил немедленно разработать новый механизм в этой сфере совместно с правительством и правоохранительными органами, принять его на заседании СНБО и после открытия первой сессии Верховной Рады нового созыва утвердить этот механизм на законодательном уровне.
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ считают, что изменения в закон о государственных закупках должны приниматься Верховной Радой, а не СНБО.