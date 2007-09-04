Азаров о госзакупках: Ющенко предложил расписаться под ”неким документом”

Новый порядок проведения госзакупок на сегодняшнем заседании СНБО по сути не рассматривался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ сегодня после заседания СНБО.

«Президент предложил, чтобы мы все расписались под неким документом, который бы назвали «Порядок проведения госзакупок», и этот порядок должен был бы заменить закон», - заявил Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что стоит на позиции, что изменить закон решением СНБО и указом Президента нельзя.

По информации члена СНБО министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО, порядок проведения госзакупок отправлен на доработку.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил 4 сентября на заседании СНБО принять новый порядок проведения государственных закупок. В.ЮЩЕНКО предложил немедленно разработать новый механизм в этой сфере совместно с правительством и правоохранительными органами, принять его на заседании СНБО и после открытия первой сессии Верховной Рады нового созыва утвердить этот механизм на законодательном уровне.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ считают, что изменения в закон о государственных закупках должны приниматься Верховной Радой, а не СНБО.