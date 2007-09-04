СДПУ(о) утверждает, что не печатала фальшивого обращения Мороза к Ющенко

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) заявляет, что в ее газете не было опубликовано фальшивое обращение Председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Об этом говорится в заявлении СДПУ(о), переданном УНИАН.

В документе напоминается, что сегодня во время заседания Верховной Рады А.МОРОЗ продемонстрировал якобы номер партийной газеты СДПУ(о) «Наша Газета +», в которой напечатано его фальшивое обращение к Президенту Украины.

Пресс-служба СДПУ(о) официально заявляет, что ни в последнем, ни в предыдущих номерах «Нашей Газеты +» нет никаких обращений или комментариев лидера СПУ А.МОРОЗА.

Произошедшее, убеждены член СДПУ(о), “является грязной политической провокацией, целью которой является попытка помешать Социал-демократической партии Украины (объединенной) реализовать свою программу контроля за прозрачностью парламентских выборов, и попытка втянуть СДПУ(о) в грязные популистские игры, от которых партия сознательно отказалась, считая эти выборы неконституционными”.

К тому же социал-демократы объединенные считают, что лидер СПУ, до того как обнародовать эту фальшивку и позволить “использовать себя в качестве элемента черного пиара”, имел возможность обратиться к председателю СДПУ(о) или поручить пресс-службе партии выяснить этот вопрос в пресс-службе СДПУ(о).

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании парламента А.МОРОЗ заявил, что обратится в суд по поводу публикации в издании «Наша газета +» якобы его обращение к Президенту.

Он отметил, что в этой газете помещено якобы его обращение к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО по поводу того, что в обмен на сохранение за ним должности руководителя парламента он поддержит инициативу В.ЮЩЕНКО относительно проведения референдума по вопросу внесения изменений в Конституцию. А.МОРОЗ отметил, что это фальшивка.

В то же время он не исключил, что это фальшивая газета «Наша газета +», которая была выпущена специально для распространения такой неправдивой информации.