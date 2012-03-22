На караул в Харькове напали братья, один из которых был бойцом спецназа

Нападение на караул воинской части в Харькове совершили два брата, один из которых - бывший боец спецназа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил заместитель генерального прокурора Украины Анатолий ПРИШКО.

По его словам, нападение на караульное помещение во время смены караула соверошили два родных брата, 1970 и 1979 г.р. Нападающий, 1970 г.р., бывший боец специального подразделения, проходил службу в России, остался в живых, младший из братьев, 1979 г.р., погиб во время нападения. Его застрелил начальник караула из табельного оружия.

А.ПРИШКО отметил, что преступники заранее спланировали свои действия. Нападающие были одеты в маски и униформу работников спецподразделений, имели при себе радиостанции. Для проникновения на территорию воинской части они использовали специальную лестницу.

Заместитель генпрокурора отметил, что нападающие являются гражданами Украины, проживают в Харькове, занимались предпринимательской деятельностью. По словам А.ПРИШКО, в результате нападения также погиб солдат срочной службы, которому до увольнения в запас оставалось две недели. Еще двое военнослужащих получили колото-резаные ранения плеч и предплечья.

По словам А.ПРИШКО, обрез охотничьего ружья, который имели при себе преступники, они не использовали. «Обрез был выбит из рук нападающего», - отметил он.

Старший из нападающих не был ранен во время нападения, в настоящее время его допрашивают следователи.

А.ПРИШКО отметил, что следствие изучает несколько версий преступления, основная из которых – нападение было совершено с целью завладения оружием. «Никакого политического, религиозного подтекста в этом преступлении нет. Нападение совершили с целью завладения оружием, чтобы в дальнейшем его реализовать», - предположил он.

По словам А.ПРИШКО, сейчас проверяется причастность преступников к другим подобным резонансным преступлениям, совершенным на территории Украины. Дело находится на контроле Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4.00 в Харькове неизвестные совершили нападение на караул воинской части радиотехнических войск.

Следственным отделом Дзержинского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.