Задержан основатель кредитного союза, присвоивший деньги 400 человек

В Сочи задержан основатель кредитного союза, который присвоил деньги около 400 жителей Херсонской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, оперативники Главного управления МВД России по Южному федеральному округу задержали разыскиваемого украинской милицией 49-летнего жителя Одесской области.

Согласно материалам уголовного дела, указанное лицо в 2004 году создало в Херсоне кредитный союз «Витязь-Н». В течение нескольких лет около 400 херсонцев сделали взносы в указанный кредитный союз. Все это время основатель вместе с главным бухгалтером подделали кредитные договоры и расходно-кассовые ордера и присваивали средства вкладчиков - всего около 2 млн. грн.

Когда вкладчикам перестали выдавать деньги, они сразу же обратились в милицию и в июне 2011 года было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». В это время основатель союза сбежал из Украины и почти год находился в международном розыске.

Главного бухгалтера кредитного союза приговорили к трем годам лишения свободы.

Работникам Управления госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД стало известно, что подозреваемый находится на территории Российской Федерации, в г.Сочи. Оперативники установили все данные о разыскиваемом и передали их местным полицейским.

Получив данную информацию, российские оперативники задержали предпринимателя в одном из домовладений в высокогорном селе Лесное Адлерского района г. Сочи, где он временно проживал.

На все имущество задержанного наложен арест. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину.