Украинский производитель отрицает свою вину в аварии на Дальнем Востоке

Неправильное использование могло стать причиной схода вагонов в Приморье на Дальневосточной железной дороге, сообщает ОАО "Азовмаш".

Украинское предприятие отмечает, что имеет более чем 60-летний опыт изготовления грузовых вагонов в первую очередь железнодорожных цистерн более 40 типов, которые используются на всех железных дорогах стран СНГ, Балтии и Грузии.

"Азовмаш" утверждает, что, как правило, их использование в соответствии с техническими условиями, ГОСТами, правилами перевозок, утвержденными комиссией совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций стран СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, обеспечивает безопасность перевозки грузов.

"Анализ вышеуказанных сходов говорит о возможности в случае непрофильного использования их при определенных условиях - превышение грузоподъемности и, как следствие, сверхнормативные нагрузки на детали тележки, приводящие к преждевременному разрушению боковой рамы", - говорится в сообщении.

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Как сообщает РИА Новости, сход с рельсов семи цистерн с нефтепродуктами на станции Ружино в Приморье произошел в среду. Жертв и пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия повреждены четыре ригельных опоры контактной сети, затруднена маневровая работа станции, движение приостановлено.

По данным Дальневосточной железной дороги, причиной аварии стал заводской брак - излом боковой рамы тележки грузового вагона, изготовленной на мариупольском ЗАО "АзовЭлектроСталь".