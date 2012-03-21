Кабмин планирует снизить акциз на бензин

Правительство планирует снизить акциз на бензин и создать условия для ввоза 1 млн. тонн нефти, несмотря на то, что это приведет к потерям доходов бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства.

Он отметил, что такие меры необходимы для того, чтобы повысить рентабельность переработки нефти на отечественных НПЗ в условиях повышения мировых цен на нефть.

Н.АЗАРОВ сказал, что сниженный акциз на нефтепродукты будет действовать на период «аномально высокой» цены на нефть.

«Нам необходимо гибко реагировать на такие вызовы, поскольку растут цены и увеличивается ввозная пошлина на нефть, которая завозится в Украину. Это делает нефтепереработку на отечественных заводах нерентабельной. Из-за этого уже остановились нефтеперерабатывающие заводы в Лисичанске и Одессе. Уменьшился общий объем переработки нефти в Украине», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что решение о снижении акцизов и создание условий для ввоза нефти в объеме 1 млн. тонн являются непростыми, поскольку приведут к сокращению доходов бюджета. «Почему я назвал эти решения непростыми? Потому что они приведут к потери части запланированных доходов бюджета… Однако на другой чаше весов – запуск в работу нефтеперерабатывающих предприятий. А это тысячи рабочих мест, зарплат людей, отчислений в Пенсионный фонд и стабильность цен и насыщение рынка нефтепродуктами. Это, безусловно, важно, особенно когда начинаются весенне-полевые работы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. За последний год акцизный сбор на бензин был повышен на 50%, или на 66 евро/тонна, что эквивалентно 65 коп./литр, и что соответственно стало мощным стимулом роста цен на бензин в 2011 г. На сегодня доля налогов в цене бензинов в среднем составляет 35%, дизтоплива - 22%.

Эксперты ранее прогнозировали увеличение розничных цен на высокооктановый бензин А-95 в марте до 11 грн./литр, а на дизельное топливо – до 10 грн./литр.