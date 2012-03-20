Врачи по-прежнему оценивают состояние Оксаны Макар как крайне тяжелое

В Донецке врачи в настоящий момент по-прежнему оценивают cостояние здоровья Оксаны МАКАР, которая пострадала в результате резонансного преступления в Николаеве, как крайне тяжелое.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня заведующий отделением Ожогового центра Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.Гусака Виктор АРЕФЬЕВ.

«Очень сложное состояние, критическое. Сегодня ей была проведена достаточно обширная такая двухэтапная операция», - сказал он.

По словам В.АРЕФЬЕВА, пострадавшая «остается на искусственной вентиляции легких, сама она дышать не может, и это в принципе не самое страшное».

«Каждая наша манипуляция, каждая наша операция, каждый прожитый день дает ей дополнительный шанс, но не больше… Состояние крайне-крайне тяжелое. Но все необходимое она получает», - заключил врач.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь.

У пострадавшей ожоги 55% тела. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность последующих операций.

О.МАКАР 16 марта была спецрейсом перевезена в Донецкий ожоговый центр.